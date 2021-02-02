الامارات | حقائق وأرقام مذهلة وبنود سرية في عقد ميسي.. قيمته 2.5 مليار درهم إماراتي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وأرقام مذهلة وبنود سرية في عقد ميسي.. قيمته 2.5 مليار درهم إماراتي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة إلموندو الإسبانية تفاصيل مثيرة من العقد الحالي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، تجاوزت نصف مليار يورو (ما يعادل 2.5 مليار درهم اماراتي). فيما يلي بعض البنود :
-العقد ممتد 4 مواسم بدءً من موسم 2017 حتى 2021.
-العقد وقعه ميسي مع برشلونة في 25 نوفمبر 2017.
-يحصل ميسي على 555 مليوناً و237 ألفاً و619 يورو في مجمل هذه الفترة (ما يعادل 2.5 مليار درهم اماراتي).
-138 مليون يورو الراتب السنوي لميسي.
-صافي القيمة عقب احتساب الضرائب وخصومات الضمان الاجتماعي، ستصل إلى حوالي 297 مليون يورو.
-يوجد بند سري يسمح لميسي الحصول على 66 مليون يورو كمكافأة له على وفائه لفريق برشلونة.
-ميسي تسلم بالفعل 33 مليون يورو في شهر يوليو الماضي وسيحصل على مثلها في نهاية الموسم الحالي حتى لو غادر برشلونة ولم يجدد عقده.
-بنود العقد الإجمالية تتضمن الراتب الثابت للمهاجم الأرجنتيني وحقوق الصورة، وسلسلة من المكافآت غير المنشورة التي تبلغ قيمتها ملايين، وبدلات، ومجموعة من المتغيرات تحدد على أساس أهداف متباينة.
-تنتهي علاقة ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل.
-الأندية المرشح الانتقال إليها: مانستر سيتي الإنجليزي للعب تحت قيادة مدربه السابق غوارديولا أو باريس سان جيرمان إلى جانب صديقه نيمار.
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