عودة فيدرر إلى ملاعب كرة المضرب في دورة الدوحة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لوزان (سويسرا): سيعود السويسري روجيه فيدرر إلى ملاعب كرة المضرب في دورة الدوحة التي تقام بين 8 و13 آذار/مارس المقبل، وذلك بعد أكثر من عام عن الغياب بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في ركبته اليمنى.

وكشف المصنف اول عالميا سابقا عن تاريخ عودته في حديث لراديو "أس ار أف" السويسري الثلاثاء قائلا "للمرة الأولى، اشعر أن ركبتي جاهزة مرة اخرى للمنافسات".

وكان فيدرر (39 عاما) أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي عدم مشاركته في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق الاسبوع المقبل وذلك للمرة الاولى في مسيرته.

وستكون الدورة القطرية التي تقام في العاصمة الدوحة محطته الاولى وبمثابة اختبار على طريق تعافيه الكامل تمهيدا لمشاركته في بطولة ويمبلدون الانكليزية ومن ثم الالعاب الأولمبية في طوكيو.

ولم يخض "الملك روجيه" العام الماضي سوى بطولة استراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير حيث خسر في الدور نصف النهائي امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في طريق الاخير لاحراز اللقب.

وتابع فيدرر "هي محاولتي الاولى للعودة والمشاركة في احدى الدورات. لذا من المهم بالنسبة لي وللفريق ان تكون الدورة صغيرة وليست كبيرة، مع كل الضغوطات التي تتطلبها".

وأردف قائلا "يجب أن أكون حاضراً، من الناحيتين الذهنية والجسدية وأن أتمكن من خوض خمس مباريات في غضون خمسة أيام".

وما زال سجل فيدرر، المصنف خامسا عالميا وصاحب 20 لقبا كبيرا، يخلو من ميدالية أولمبية ذهبية في فئة الفردي حيث طوّق عنقه بميدالية فضية في أولمبياد لندن 2012، علما أنه احرز ذهبية الزوجي إلى جانب مواطنه ستان فافرينكا في بكين عام 2008.

ومنذ احرازه لقبه الـ 20 الكبير في بطولة استراليا مطلع العام 2018، لم يصل فيدرر الى نصف نهائي احدى الغراند سلام سوى مرة واحدة، وكان ذلك في بطولة ويمبلدون عام 2019 حين خسر امام ديوكوفيتش.