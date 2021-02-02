شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الأهلي بتخفيض مكافأة التأهل لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطاباً من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية “جائحة” كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.

“فيفا” كان قد قرر حصول كل نادً يُشارك في البطولة العالمية على مليوني و500 ألف دولار قبل ن يتم تخفيض إلى مليون دولار أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري بسبب تداعيات جائحة كورونا وبذلك سيحصل الفريق المشاركة في البطولة أو الذي سيحصل على المركز الأخير على مليون دولار .

من ناحية أخرى ، حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الخط الخلفي بالفريق الأحمر من خطورة هجوم الدحيل القطري في مباراة الفريقين بعد غد ، الخميس، في إنطالقة مشوار الفريقين بمونديال الأندية وامتلاكه لاعبين أصحاب سرعات عالية وقدرات تهديفية مميزة، خاصة الثلاثي البرازيلي دودو وأولونجا والمعز علي، باعتبارهم مثلث الرعب في صفوف الفريق القطري، وطالب لاعبيه بعدم السرحان والتركيز طوال المباراة.

وطالب موسيماني مدافعي الأهلي ولاعبي الوسط بضرورة تضييق المساحات وعدم ترك الحرية للاعبي الدحيل في التحرك وتهديد مرمى محمد الشناوي في موقعة الخمس، مع مطالبة لاعبي الوسط بالنزول إلى أسفل لمساعدة رباعي الدفاع الأحمر، في تضييق الخناق أمام مهاجمي الدحيل والغلق على مفاتيح لعبه.