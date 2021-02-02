شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك .. ساسي مستمر فى المركز 10 وأوباما مهاجم "وهمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم، الثلاثاء، أمام غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى.

وسيبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط : إمام عاشور – طارق حامد.

الهجوم : فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.

ويعتمد باتشيكو علي فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب " 10 " في حين سيكون يوسف أوباما مهاجم وهمي مع تبادل مركزه مع الثنائي اشرف بن شرقي وزيزو خلال سير المباراة.

ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك عن مواجهة المحلة بسبب الإصابة حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر بينما يعاني المثلوثي من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.

و يدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.