شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يطمئن جمهوره: عملت منظار المعدة والعلاج لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الكابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق متابعيه وجمهوره على حالته الصحية، التي تأزمت مؤخرا ودخل على أثرها المستشفى، وكتب الغندور عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "الحمد لله.. اليوم عملت منظار المعدة و القولون.. احمد الله خير .. علاج بسيط لمدة ٣ شهور.. اشكر كل الناس اللي دعوا لي و ان شاء الله اراكم غدا".



خالد الغندور

وسابقا، أكد خالد الغندور من خلال تليفزيون الخليج 365، أنه جدد لمدة عام فى قناة الزمالك ووجه الشكر لإعلام المصريين ورئيس مجلس إدارتها تامر مرسى، ووجه الشكر أيضا لجمهور الزمالك لأنهم يحملونه مسئولية الدفاع عن النادى فى الحق من خلال برنامجى، رغم تفكيرى فى الابتعاد عن الاعلام.

وكشف خالد الغندور أن عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك سوف يكشف عن مفاجأة كبرى للجماهير البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.