شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفع شعار "مع السلامة للى عايز يمشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل فريق الزمالك عن السياسة التى يتبعها البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق خلال الفترة الماضية في التعامل مع لاعبى الفريق الذين طلبوا الرحيل من النادى.

وقال المصدر ان هناك عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون فى المباريات طلبوا من باتشيكو تحديد مصيرهم أو الموافقة علي رحيلهم في ظل امتلاكهم عروض، وهم عمر السعيد ومحمود عبد العزيز زيزو ومحمد اوناجم ومصطفى محمد وجميعهم تمت إعارتهم إلى أندية في الانتقالات الشتوية الماضية عدا محمود عبد العزيز الباقى فى صفوف الفريق.

وجاء رد باتشيكو على لاعبى الزمالك بانه لن يقف فى طريق او رغبة أيا من اللاعبين فى حالة طلبه الرحيل وانه لا يمانع من رحيل أى لاعب في الفريق طالما الامر يصب فى النهاية فى مصلحة النادى واللاعب.

وكانت كلمات باتشيكو للاعبين هى كلمة السر فى رحيلهم عن الفريق لرغبتهم فى خوض التجربة فى نادى اخر في ظل عدم الاعتماد عليهم في المباريات من جانب البرتغالى باتشيكو.

من ناحية أخرى يدخل نادى الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى، ويعيش فريق الزمالك فى الوقت الحالى أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية فى الدورى الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل فى مباراتين ليتصدر ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى الأهلى.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي

ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك عن مواجهة المحلة بسبب الإصابة حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر بينما يعاني المثلوثي من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.