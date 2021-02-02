شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عمر جمال: أهوى مشاهدة المباريات وأحب الأكل البيتى وميسى نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عمر جمال نجم الإسماعيلى السابق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات الأوروبية

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

الأكل البيتى بشكل عام

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

محمد فؤاد

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

ميسى - برشلونة