شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: طموح لاعبى الأهلى بمواجهة البايرن فى المونديال مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن طموحات لاعبى النادى الأهلى بمواجهة بايرن ميونخ، وأبرزها تصريحات الشناوي حارس مرمى الفريق الذى أكد أنه يتمنى التتويج باللقب، هى طموحات مشروعة وطبيعية، وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: عندما حصدنا لقب نادى القرن الأفريقى، وترتبت مباراة بين نادى القرن الأفريقى ونادى القرن الأوروبى ريال مدريد، كنت قائد الأهلى وقتها، وغصب عن اللاعبين كان هناك طموح كبير، رغم الريال كان يضم فيجو وراؤول ورنالدو وكوكبة من النجوم، ولذلك نجد تصريحات الشناوي ولاعبى الأهلى بهذا الشكل.

أضاف: مباراة الدحيل كبيرة، شاهدت بعض الفيديوهات لفريق الدحيل ولديه نجوم كبار ومحترفين، وفريق ثقيل وأصعب ما فى الموضوع أنك ستواجه فريق لم تلعب معه من قبل وهنا صعوبة المباراة خاصة مع وجود الجماهير سيكون المجهود مضاعف، والحلم هو الوصول لقبل النهائى ومواجهة البايرن في مناسبة لا تتكرر كثيراً.

استكمل: كأس العالم للأندية هي الجائزة الكبرى لبطل أفريقيا، والمفروض أنه تكريم بالمشاركة في محفل دولي مع أكبر الفرق من بينهم الوحش الأوروبي، وأمر مرعب أن تواجه فريق كبير جداً تدفع الأموال من أجل أن تواجهه بشكل ودي.

واختتم: ولكن أعتقد أن النسخة الجديدة ستتغير ويشارك فيها بطل ووصيف أفريقيا، وأزمة البطولة حالياً هى أنها مباراة واحدة تجعلك تنافس على البطولة أو تكون فى المركز الأخير، وهذا النظام يصعب المهمة، ومهما قلت أنها احتفالية فالمركز الأخير لن يكون مرضياً للجماهير.