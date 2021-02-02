الامارات | "كورونا" يصيب رئيس ريال مدريد بدون أعراض

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يصيب رئيس ريال مدريد بدون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد، إصابة رئيسه فلورنتينو بيريز، بفيروس كورونا، حسب ما ذكر النادي على موقعه الرسمي اليوم. وأوضح النادي في بيان رسمي: "يعلن النادي أن الرئيس فلورنتينو بيريز جاءت نتيجة مسحته إيجابية في اختبارات فيروس كورونا التي يخضع لها بشكل دوري، لكن لا تظهر عليه أي أعراض".

يذكر أن فيروس كورونا أصاب العديد من الأشخاص داخل ريال مدريد في الفترة الماضية أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، والبلجيكي إيدين هازارد الجناح الأيسر للفريق الأول وزميله البرازيلي كاسيميرو.

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