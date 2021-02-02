نهاية أسبوع مثيرة في ياس مع سباقات الفورمولا



تستضيف حلبة مرسى الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس بين 4 و7فبراير الجاري ،ومن ضمنها بطولتا فورمولا 3 آسيا وفورمولا 4 الإمارات.

وتشارك السائقتان الإماراتيتان الشابتان آمنة وحمدة القبيسي في منافسات عطلة الأسبوع التي تقام في أرضهما على مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة .

وكانت حلبة مرسى ياس قد استضافت الجولة الأولى من السلسلة الشهر الماضي، حيث شهدت السباقات الحماسية لكل من بطولات فورمولا 4 الإمارات وكأس جولف راديكال وسباق هانكوك أبوظبي 6 ساعات حافلة بالتشويق.

وفي الجولة الأولى حققت حمدة القبيسي، سائقة فريق أبوظبي للسباقات، أول فوز لها في موسم 2021 من بطولة الفورمولا 4 ، وتتطلع السائقة الشابة الآن إلى تكرار أدائها القوي خلال منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة في عطلة هذا الأسبوع.

وكانت حلبة دبي أوتودروم استضافت الجولة الثالثة من بطولة فورمولا 4 مؤخرًا، حيث سجل كل من ديلانو فانت هوف وإنزو تروللي وكيريل سمال أول فوز لهم، وتحتل حمدة القبيسي الآن المركز الرابع بجدول الترتيب في البطولة، فيما يحتل فريق أبوظبي للسباقات المركز الثالث في ترتيب الفرق.

كما تشارك آمنة القبيسي مع فريق فريق أبوظبي للسباقات في منافسات بطولة فورمولا 3 آسيا.

وتحتفل بطولة فورمولا 3 آسيا هذا العام بموسمها الرابع، الذي يشهد مشاركة سائقين ينتمون إلى 17 بلدًا من مختلف القارات، وإلى جانب فريق أبوظبي للسباقات، هناك فرق بلاك آرتس رايسنج، وبيناكل موتورسبورت، ومومباي فالكونز، موتورسكايب، وهايتيك جراند بري.

وأقيمت منافسات الجولة الأولى من بطولة فورمولا 3 آسيا على حلبة دبي أوتودروم، حيث تمكن فريق أبوظبي للسباقات من تصدر ترتيب الفرق بعد أن سجل سائقه الصيني جوانيو جاو الفوز في أول سباقين من البطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الختامية من بطولة فورمولا 4 الإمارات ما بين 11 و13 فبراير، فيما تختتم بطولة فورمولا 3 آسيا منافساتها في الجولة التي تقام فعالياتها من 19 إلى 20 فبراير.

ولا تزال جميع الاحتمالات مفتوحة على ألقاب كلٍ من البطولتين اللتين تواصل منافساتهما تقديم السباقات الحماسية التي يسعى فيها كل من السائقين إلى التتويج بلقب البطولة.