شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يغيب عن قمة إسبانيا مع أستراليا في ملبورن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن- رويترز

أعلن رفائيل نادال، الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للتنس، أنه سيغيب عن مواجهة إسبانيا الافتتاحية في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين الثلاثاء أمام أستراليا بسبب الإصابة، وذلك قبل أقل من أسبوع واحد من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

وكان من المفترض أن يلعب نادال في مباراة الفردي الثانية أمام أليكس دي مينو خلال مواجهة إسبانيا ضد أستراليا صاحبة الأرض في ملعب «رود ليفر»؛ لكنه انسحب قبل ساعات من بداية اللقاء.

وكتب نادال المصنف الثاني عالمياً على تويتر: «مرحباً بالجميع. اتخذنا قراراً بالتعاون بين فريق إسبانيا وفريقي بعدم اللعب اليوم في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين هنا في ملبورن بسبب معاناتي إصابة أسفل الظهر. أتمنى أن أكون في حالة أفضل يوم الخميس».

وستلعب إسبانيا، التي خسرت نهائي النسخة الافتتاحية العام الماضي، أمام اليونان يوم الخميس، ويأمل نادال أن يكون جاهزاً لخوض المواجهة والمران بشكل طبيعي قبل إقامة بطولة أستراليا المفتوحة خلال الفترة 8-21 فبراير/شباط.

وقال متحدث باسم نادال إن اللاعب الإسباني البالغ عمره 34 عاماً فضل «عدم الضغط بشكل كبير على نفسه».

وسيشارك بابلو كارينيو بوستا بدلاً من نادال الثلاثاء.

وكان نادال ضمن عدة لاعبين بارزين خضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في أديليد بعد وصوله لخوض أولى البطولات الأربع الكبرى في 2021.

وبعد نهاية فترة العزل، فاز نادال 7-5 و6-4 على دومينيك تيم يوم الجمعة في مواجهة ودية مثيرة بين المصنف الثاني عالمياً، والمصنف الثالث عالمياً.