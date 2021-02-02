شكرا لقرائتكم خبر عن بطولات صغيرة تعيد «فيدرر» بعد التعافي من الإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال روجر فيدرر إنه يأمل المشاركة ببطولات صغيرة بعد التعافي من جراحتين في الركبة خلال 2020، بعدما قرر في وقت سابق الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الكبرى هذا العام.

ولم يشارك اللاعب البالغ 39 عاماً، الذي يتقاسم مع رفائيل نادال صدارة عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقباً، في أي مباراة رسمية منذ الخسارة أمام نوفاك ديوكوفيتش قبل النهائي في ملبورن بارك في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وقال توني جودسيك وكيل فيدرر في ديسمبر/كانون الأول إنه يتطلع إلى إعداد جدول بطولات للاعبه الشهير بدءاً من قرب نهاية فبراير/شباط.

وذكرت محطة (إس.آر.إف) السويسرية أن فيدرر ربما يعود للمشاركة في بطولة في الدوحة خلال الفترة 8-13 مارس/آذار، وهي المسابقة التي سبق له إحراز لقبها ثلاث مرات.

وأبلغ فيدرر المحطة السويسرية «أريد الاحتفال بتحقيق انتصارات كبيرة مجدداً، ولهذا السبب أنا مستعد لخوض الطريق الطويل والصعب».

أفكر منذ فترة في موعد ومكان عودتي بعد غياب طويل، أريد أن تكون العودة في بطولات صغيرة حتى لا ينصب كل تركيزي على اللعب وحتى يكون الضغط أقل.

وأكد فيدرر أنه استمر في متابعة نتائج مباريات بطولات المحترفين خلال فترة التعافي واستعاد لياقته.

وأضاف اللاعب السويسري: «كنت أعتقد أني لن أتابع الرياضة بشدة وسأكون مشغولاً بشكل أكبر مع أطفالي ورحلة التعافي».

«كنت مندهشاً أني واصلت متابعة النتائج ومشاهدة المباريات، وفي المعتاد أنا لا أفعل ذلك على الإطلاق عندما لا أشارك في بطولة».