شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لاذعة لاحتفالية أيمن حسين بـ«الهاتريك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعرض أيمن حسين لاعب منتخب العراق، وفريق القوة الجوية إلى انتقادات كثيرة بسبب فرحته المبالغ فيها بعد تسجيله «هاتريك» في مرمى فريقه السابق «النفط».

وسجل أيمن حسين ثلاثة أهداف من أصل الأربعة في مرمى فريقه السابق النفط في الجولة الماضية من الدوري، وسبب الانتقادات يعود إلى أن اللاعب وهو من سكان محافظة كركوك، كان قد تعرض إلى أزمة إنسانية كبيرة جداً عندما تم قتل والده على يد تنظيم «داعش» ثم اختطاف أخيه من التنظيم ذاته، وقتله لاحقاً، ليتم احتضانه من قبل نادي النفط الذي كان مسكناً له، وكذلك أسهم نادي النفط بتقديمه إلى منتخب العراق الأولمبي، الذي كان أول من جعله معروفاً في العراق، ثم واصل احتضانه ورعايته، حتى بات لاعباً معروفاً، لينتقل في الموسم الماضي إلى القوة الجوية.

المنتقدون للاعب أيمن حسين، ركزوا في انتقاداتهم على طريقته «الساخرة» في الاحتفال بعد تسجيله كل هدف من أهدافه الثلاثة، مذكرين بأن نجوم العالم عندما يسجلون في مرمى فرقهم السابقة لا يبالغون في الاحتفال، بل يكتفون برفع أيديهم واستقبال التهاني من زملائهم، في إشارة واضحة لكونه ناكراً للجميل.

ولم يخرج أي تعليق من اللاعب أيمن حسين جراء الانتقادات التي تعرض لها.