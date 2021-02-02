شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلى رونالدو يشارك فى احتفالية مئوية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل كبير إقامة مباراة بين نجوم منتخب مصر السابقين وأساطير كرة القدم فى العالم فى احتفالية اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه والمقرر لها شهر ديسمبر المقبل، ويشارك فى المباراة من نجوم منتخب مصر كل من حسام حسن وعصام الحضرى وجمال عبد الحميد وأحمد الكاس وأحمد حسن وحازم إمام وحسنى عبد ربه، ومن أساطير كرة القدم فى العالم الظاهرة رونالدو، وريفالدو، وصامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو وغيرهم من النجوم.
وفشلت محاولات اللجنة لمواجهة منتخب إيطاليا أو أى منتخب آخر خاصة أن ديسمبر لن يشهد توقفا دوليا وفقا لأجندة الفيفا وبالتالى لن تتمكن الجبلاية من مواجهة أى منتخب عالمى خلال هذا الشهر.
واختارت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ المعاصر، رئيسا للجنة التوثيق والتأريخ فى احتفالية مئوية اتحاد الكرة حيث سيقوم باعداد كتيب خاص عن تأسيس اتحاد الكرة المصرى ومواقفه الوطنية ودوره فى تأسيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وانجازاته وكذلك انجازات منتخب مصر.
وعقدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة مؤخرا ندوة موسعة بحضور عدد من الخبراء والرياضيين والإعلاميين، لمناقشة الاقتراحات الخاصة باحتفالية مئوية اتحاد الكرة المقرر لها شهر ديسمبر 2021، حيث ترغب اللجنة فى الاستماع لجميع الآراء واختيار ما يتناسب منها لتطبيقه حتى تخرج احتفالية المئوية فى أجمل صورة.
واستقرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، على تشكيل لجنة للاحتفال بمئوية الجبلاية فى شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون دور اللجنة هو التحضير لمباراة عالمية لمنتخب مصر، إلى جانب حصر تام للأسماء التى أثرت الرياضة المصرية وتحديدا فى المنتخبات ورؤساء الاتحاد السابقين وتكريم أسرهم، ونفس الأمر للمدربين واللاعبين الراحلين وأيضاً الشخصيات الإدارية المهمة ممن عملوا فى مقر الجبلاية وأيضا أبرزالشخصيات الإعلامية التى تواجدت فى مقر الجبلاية.