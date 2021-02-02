شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: مروان محسن أحسن محطة فى الأهلى وأزارو كان يستحق البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شادى محمد قائد النادى الأهلى السابق، أن مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، هو الأنسب لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة الدحيل القطري المرتقبة في مستهل مشوار الفريق الأحمر بمونديال الأندية، وقال شادي في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": أرى أن مروان محسن الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل، مع كامل احترامي للجماهير، لماذا لا نرى إيجابياته عندما نزل بديلاً في مباراة المقاولون وساهم في قلب النتيجة، مروان كان مهاجم مصر الأول، والعيب ليس فيه، ولكن طريقة اللعب الجديدة تحتاج رأس حربة محطة وتعتمد على الأطراف ومع تحركات المهاجم وارد أن تكون موفق أو لاتكون، وهو أفضل محطة في الثلاث مهاجمين، وأنصح مروان ألا يسمع لأحد.

ووضع شادي التشكيل الأنسب لمواجهة الدحيل والذى جاء كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، بانون، أيمن، علي معلول، أليو ديانج، السولية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، مروان محسن.

أضاف: لم أكن أفضل ضم والتر بواليا ولا أليو بادجي ولكن وليد أزارو كان الأحق بالبقاء في الأهلي، كان لاعب واعد يخلق الكثير من الفرص وينحت في الصخر.

استكمل: اللاعب الذى يدخل النادي الأهلي يجب أن يدخل عن دراسة، ومش أي لاعب يلعب في الأهلي، بدر بانون مستواه في تزايد من مباراة لأخرى، ولديه روح كبيرة في الضغط على الخصم، وكرته مميزة وهناك تجانس بينه وبين أيمن أشرف.

أردف: البعض حاول التشكيك في إمكانيات بانون رغم أنهم لا يفقهون شئ عن الكرة، ولن هدوء اللاعب وإمكانياته جعلك تشعر بأنه متربي في النادي، وأيمن أشرف مستواه لم يتطور هذا مستواه الذى يلعب به دائماً، هو دائماً متألق ولكن المعلقين أجحفوا حقه في الإشادة.

زاد: حسين الشحات محتاج يبذل مجهود أكبر ويقاتل بشكل أكبر، لأنه يستطيع أن يمنح الفريق أكثر من هذا بكثير.

اختتم: لم أفكر مطلقاً بخوض انتخابات الأهلي، أحلم بمناصب معينة داخل النادي ولكن سأبتعد عن الانتخابات، وحلمي إداري أو إعلامي داخل قناة الأهلي وأحلم ببرنامج يخاطب الجماهير، او منصب إداري في التعاقدات بس مش عايز أمير توفيق يزعل مني، وأعجبت بعمل حسام غالي ومحمد فضل.