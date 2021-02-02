شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل أسوان وسيراميكا قبل مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفنى لفريق أسوان تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا التى ستنطلق بعد قليل على ملعب بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويبدأ أسوان المباراة بتشكيل يضم كل من عمر رضوان فى حراسة المرمى، ومحمد أسامة وأحمد صغيرى وأحمد الألفى وعمرو الحلوانى ومحمد جمال بيبو ومحمود شبانة ومحمد جمال بيبو وأحمد سالم صافى وسولمون منساه وإيمانويل ايجيبتور.

فى المقابل، قرر هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: خالد صبحى - عبد الله محمود - رجب بكار - وينفول كوبينا، خط الوسط: محمود نبيل - محمد ابراهيم - محمد تونى - محمد مسعد، خط الهجوم: شادى حسين - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء محمود شكرى - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - صالح جمعة - وليد عبد المنعم - رجب عمران "ريجا" - ماكسويل - ميدو جابر - أحمد غنيم.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 2 وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 9 اهداف وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل.