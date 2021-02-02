شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات جماهيرية من دفاتر الأهلى بكأس العالم للأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلى للعب في بطولة كأس العالم للأندية 5 مرات من قبل، وفى مشاركته السادسة يستعد لمواجهة الدحيل القطرى فى الساعة السابعة والنصف مساء غدا الخميس.

صدمة الظهور الأول بالمونديال، فى عام 2005 أقيمت البطولة باليابان وفشل فى تحقيق أى انتصار واحتل المركز الأخير وكان عماد متعب بطل اللقطة المضيئة بهدف وحيد

أفضل مشاركة فى 2006 حيث عاد الشياطين الحمر مجددا إلى اليابان لكن الدوافع هذه المرة مختلفة والخبرات أكبر لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث

المشاركة الثالثة فى 2008 خسر الجولة الأولى أمام باتشيكو المكسيكى قبل أن يخسر فى المباراة الثانية أمام أدلايد النيوزلاندىليحتل المركز الأخير للمرة الثانية

العودة لليابان والمشاركة الرابعة بعد غياب دام 5 أعوام ظهر المارد الأحمر من جديد بنسخة 2012 ليحقق الأحمر ثانى أفضل ظهور

فى مشاركاته الخامسة وحصد المركز الرابع

الرحلة الأخيرة بالمونديال 2013على الأراضى المغربية كان ظهوره سيئًا وحقق المركز الأخير للمرة الثالثة