شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: فخور أنى جزء من تاريخ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، الشكر إلى مجلس أدارة القلعة لحمراء، بعد أن تم عرض قميص الفريق الذى وقع عليه محمود الخطيب ، في متحف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

ووجه موسيمانى الشكر للفريق من خلال نشر عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر، تغريدة لحساب قناة النادى الرسمية، يظهر فيها محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر، خلال توقيعه على قميص الفريق.

وعلق المدير الفنى على الفيديو حيث كتب: «الحمد لله على إتاحة الفرصة لى لأكون جزءًا صغيرًا من كل التاريخ، الأهلى مؤسسة».

يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسات منفردة مع لاعبى الأهلى خاصة اللاعبين الصغار وقليلى الخبرة فى اللعب بالبطولات الدولية، من أجل تحفيزهم واستنفار طاقاتهم قبل مباراتهم ضد الدحيل القطرى، وكذلك لرفع الضغوط عن كاهلهم فى ظل صعوبة المباريات المقبلة.

كما منح موسيمانى الضوء الأخضر لمحمد الشناوى قائد الأهلى واللاعبين الكبار فى الفريق مثل أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان بعقد جلسات تحفيزية مع باقى اللاعبين، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بتقديم كل ما لديهم خلال المشاركة فى الحدث العالمى الذى لا يتكرر كثيرا، والذى سيظل عالق فى ذكرى اللاعبين وجماهير الأهلى، والتأكيد على أنهم قادرون على صناعة تاريخ جديد يسجل بأسمائهم فى سجلات القلعة الحمراء.



