شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: الناشئين سبب اختيارنا ليوفيتش وتفوقنا على بيراميدز بلاعبين تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، عن سبب اختيار دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للدراويش، وقال وحيد فى تصريجات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: مشكلة الاسماعيلى أنه نادى جماهيرى كبير ولا يقدم المردود المطلوب، وأزمته الحقيقية هى أزمة مادية، والاسماعيلى حقق 6 بطولات حتى الآن والطموح عليه أكبر من الإمكانيات المادية، وقانون الرياضة هو الحل الأمثل لأزمتنا بتحول الأندية لشركات ومؤسسات كبيرة تكون الجماهير هى المسيطرة عليها وليس أفراد.

أضاف: الإسماعيلى واجه بيراميدز، الذى تفوق إمكانياته أى فريق وفريق متكلف، ومروان الصحراوي والبدري قدموا مباراة عالية جداً، وهم ن أبناء قطاع الناشئن وفى طريقه فى النضوج.

زاد: حالة الاحباط التى تسيطر على الفريق بسبب سوء النتائج كان سبب التراجع، ولكن اللاعبين عبروا عن أنفسهم أمام بيراميدز وبقليل من التنظيم الفني والروح الفريق سيعود بقوة.

استكمل: المنافسة هذا الموسم تنحصر بين الأهلى والزمالك وبيراميدز بعيد، والإسماعيلى قادم بقوة والمصرى يمتك قدرات كبيرة وفوقان الإسماعيلى هو من سيشعل المنافسة وحتى الآن مباراة واحدة تغير الترتيب فى مقدمة الجدول وحتى القاع.

مباراة سموحة والإسماعيلى ستكون عرض ممتع لأن كلا الفريقين يقدم كرة جميلة، وأتوقع أن اللقاء سيكون قوي جداً، ولن يكون يتكرر مشهد التخاذل في المباريات المقبلة، والجهاز الفنى الجديد متميز، وتم اختيار المدرب بكفاءة عالية، وهو سبق له أنه أنقذ الفرق التى دربها من القاع للقمة، وتم اختياره نظراً لاهتمامه بالناشئين.

أردف: الصفقات تكلف مبالغ كبيرة والإسماعيلى لديه إمكانيات كبيرة فى الناشئين، واجهنا بيراميدز بنجومه السعيد ورمضان بثلاثي تحت السن وتفوقنا عليها، ونسعى للدخول في مربع المنافسة ونستهدف تقديم مجموعة من الناشئين ليكونوا أعمدة النادى فى المستقبل.

واختتم: لولا الظلم من الفار والتحكيم كنا سنصبح فى مركز أفضل، اللاعبون تعبوا كثيراً والفترة المقبلة سنجنى ثمرة التعب، واختيار الصفقات الجديدة جاءت بناءً على دراسة وتم عقدها بقرار اللجنة الفنية وبناءً على احتياجات الفريق الفعلية.