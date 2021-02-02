شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وادي دجلة يعدد مزايا مروان حمدى بعد انضمامه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة، عن كواليس تعيين المدرب التشيلي ماريو سالاس لقيادة الفريق خلفا لنيكوديموس بابا فاسيليو، بعد تراجع نتائج الغزلان في الدوري، وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: عندما ساءت النتائج بحث ماجد سامي عن المدرب المناسب بعدما عرض عليه أكثر من سيرة ذاتية ووجد أن هذا المدرب هو الأنسب نظراً لإنجازاته مع الفرق التي دربها، وطريقة لعبه مناسبة لوادي دجلة، وأود أن أشكر بابا فاسيليو على الفترة الماضية وكان له الدور الأكبر في بقاء الفريق بالدوري الممتاز.

أضاف: مروان حمدي لاعب مميز وظهر معنا أولاً، لم يكن يشارك في المقاصة بشكل كبير وبعد تألقه في وادي دجلة انضم للمنتخب، وأصبح لاعباً مؤثراً، وكنا نود التجديد له ولكنه عاد إلى فريقه الأصلي، هو لاعب صغير في السن وكزملكاوي كنت أتمنى الاعتماد على باسم مرسي أو مروان في هجوم الزمالك.

استكمل: باسم مرسي كان متأقلم بشكل أكبر على نظام الزمالك، ولكن النادي فضل الاعتماد على مروان حمدي ربما لعامل السن أيضاً، والمنافسة صعبة في الموسم الجاري، لأن جميع الفرق التى كانت تصعد كانت تعاني من أزمات مادية، ولكن الآن لم تعد لديهم هذه الأزمات، حتى المحلة وأن لم يكن لديه دعم مادي ولكنه لديه دعم جماهيري كبير.

واختتم: البنك الأهلي وسيراميكا لديهم إمكانيات كبيرة جداً، الفرق الصاعدة قدمت مباريات كبيرة ولديه أجهزة فنية على أعلى مستوى وسيكون هناك مفاجآت في الهبوط.