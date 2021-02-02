شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبيه من الخشونة قبل مواجهة المحلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك ، تحذير للاعبي الفريق من الالتحامات أمام غزل المحلة في المباراة المقرر لها الخامسة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى، وطلب باتشيكو من اللاعبين عدم الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة خوفا من الالتحامات العنيفة من لاعبي المنافس.

كما حذر باتشيكو لاعبيه من الحصول علي إنذارات في مباراة اليوم خوفا من غياب احدهم عن مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة والمقرر لها الأحد المقبل، فيما أكد عليهم ان أرضية ملعب غزل المحلة ليست في أفضل حال مثل معظم ملاعب الكرة في مصر وهو ما قد يتسبب في إصابة احد اللاعبين.

ويدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي

ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك عن مواجهة المحلة بسبب الإصابة حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر بينما يعاني المثلوثي من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.