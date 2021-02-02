شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: الأهلى فى "حتة تانية" والمنافسة وهمية وأحلم بمنصب أمير توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شادي محمد قائد النادى الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر في مكانة أخرى بعيدة تماماً عن المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": فى ناس واحنا بنلعب بترفع علم الفريق المنافس، وعندما حصلنا على برونزية كأس العالم، نا نلعب بإسم مصر وشرفنا بلادنا، أرى أن هذا المشهد أهدر الكثيرون حقه، رغم أنه يجب أن يدرس للأجيال، الدولة أوقفت جميع الطرق والجماهير اصطفت على الأسطح، الفريق كله انهار من البكاء شعرنا بأننا قدمنا عمل عظيم وحصلنا على مكافئتنا، كانت هذه لحظة الفخر، وتم استقبالنا فى التتش بشكل رائع.

أضاف: في أول مشاركة سافرنا متأخرين إلى اليابان وفرق التوقيت أثر علينا سلباً، وظهر على النتائج، وجوزية قال لنا أننا بطل أفريقيا، وجئنا إلى هنا لنواجه مدارس جديدة وسنتعلم من تلك المشاركة والعام القادم نعود ونحقق أداء أفضل وهذا حدث بالفعل.

واصل: لا يوجد أهلاوي لا يعرف قيمة بطولة كأس العالم للأندية، ووضع إسم الفريق مع كبار الأندية الأوروبية، واستقبال محمود الخطيب من جماهير الأهلي فى قطر كان لصفتين أنه رئيس النادى الذى يعشقه الملايين والصفة الثانية بفضل أخلاقة الجماهير تعشقه لأخلاقه قبل لعبه.

استكمل: لا توجد مباراة سهلة فى كرة القدم، وأتمنى التوفيق لموسيمانى في اختيار التشكيل الأنسب لمواجهة الدحيل، ولكن أهم شئ هو العمل الجماعى، هذه سياسة الفريق ولا يمكن التعويل على لاعب واحد فقط، ويجب أن تعبر عن الكرة الأفريقية وأنت بطلها.

زاد: طبيعي أن يحدث هبوط في المستوى بعد أفريقيا، ولكن الأجواء في كأس العالم ستجبر اللاعبين على التألق، أتذكر في المرات التى شاركت فيها، كانت كل التفاصيل محسوبة وتجبرك على الالتزام بالدقيقة الثانية والنظام.

أردف: الطبيعي للأهلي أن يكون بهذا المظهر المشرف، لأن الأهلي غير، صحيح أننا نحاول خلق منافسة وهمية ولكن الأهلي في حتة تانية خالص، جيلنا مثلاً كان سبباً في كسر حاجز الخوف في شمال أفريقيا حتى مع المنتخب، والأهلي كان بيجيب البطولة من رادس وكان مكتسح أفريقيا، والمظهر العام للسفر هو ما يستحقه النادي وأتشرف بأني كنت من أبناء هذا النادي.

واختتم: قبل خوض نهائي أفريقيا موسيماني عرض فيديوهات للاعبين القدامى لتحفيز لاعبى الأهلى، وأتمنى تكرار مشهد برونزية المونديال، لا أحلم بالعمل الفني في الفترة النادي الأهلي، ولكن أحلم بتقديم برنامج عبر شاشة النادي يخاطب الجماهير، ومع كامل احترامى وحبى لأمير توفيق أحلم بمنصب مدير التعاقدات، وسأبتعد تماماً عن الانتخابات، وكنت أقدر تجربة حسام غالى ومحمد فضل.