شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الزمالك مع صافرة الحكم محمد الحنفى فى 27 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الحكم محمد الحنفى إدارة مباراة الزمالك و غزل المحلة ، التي تقام اليوم في إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، و المقرر إقامتها بإستاد غزل المحلة .

وتحمل مباراة اليوم رقم 28 في تاريخ المباريات التي أدارها الحنفى للفريق الأبيض ، حيث سبق و أدار 27 لقاء للزمالك ، كان أخرها يناير الماضى أمام فريق المصرى البورسعيدى والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف .

ومع صافرة الحنفى حقق الأبيض الفوز في 17 وتعادل في 7 وخسر 3 مواجهات ، أشهر

البطاقة الصفراء خلالها 37 مرة، واحتسب 7 ضربات جزاء.



ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمي : محمد أبو جبل ، خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح ، خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد ، الهجوم : فرجاني ساسي - يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقى

ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك عن مواجهة المحلة بسبب الإصابة حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر بينما يعاني المثلوثي من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.