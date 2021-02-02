اتحاد الكرة يوافق على إعداد "سيستم" طبى إلكترونى للاعبى منتخب مصر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة، على إعداد سيستم طبى إلكترونى للاعبى منتخب مصر الأول بناء على طلب محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، ويتضمن السيستم الطبى الالكترونى كل البيانات الطبية الخاصة بلاعبى المنتخب وهو ما يجعل الأمر أكثر سهولة وسرعة للجهاز الطبى.

وصرفت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 4 ملايين جنيه للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عبارة عن مكافآت متأخرة للفراعنة عن الفترة الماضية. وعقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول جلسة مؤخرا مع اللجنة الثلاثية شهدت حصوله على وعد من اللجنة بتذليل كافة العقبات أمامه استعدادا لأمم أفريقيا 2022 بجانب تصفيات مونديال 2022.

وأكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إيجابية الجلسة التى عقدها مع اللجنة الثلاثية التى تدير إدارة الكرة فى مناقشة احتياجات المنتخب المتعلقة بمعسكره المغلق خلال أجندة شهر مارس المقبل.