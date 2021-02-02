الامارات | بالفيديو.. "عموري" بلا ناد.. الكرة بلا أمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "عموري" بلا ناد.. الكرة بلا أمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتعل "الميركاتو الشتوي" في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات أمس، بخبر من نادي الجزيرة أعلن فيه نهاية تعاقده مع الموهبة الإماراتية عمر عبد الرحمن "عموري" بالتراضي، ولم يتأخر اللاعب في الرد بالشكر إلى نادي الجزيرة على الفترة التي قضاها بين أسوار النادي.

وترك الخبر الشارع الرياضي الإماراتي في حيرة عن مصير عمر عبدالرحمن، وأين سينتقل؟ خاصة بعد أن أصبح لاعبا حرا، ولدية فرصة للتفكير، فهل يعود إلى فريقه السابق، أم ستكون هناك وجهة جديدة للنجم الذي صال وجال في الملاعب المحلية لسنوات.

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