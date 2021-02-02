الامارات | لاعبان جديدان في ليفربول.. ومدافع يغيب حتى نهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبان جديدان في ليفربول.. ومدافع يغيب حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز ليفربول أخيرا خياراته الدفاعية بالتعاقد مع بن ديفيس من بريستون (درجة ثانية)، والتركي أوزان كاباك على سبيل الاعارة قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية للدوري الانجليزي في كرة القدم والتي تميزت بالهدوء بسبب معاناة الاندية من أزمة فيروس كورونا وقواعد بريكست الجديدة.

واضطر ليفربول، حامل اللقب، إلى دخول سوق الانتقالات بسبب معاناته الكبيرة في مركزي قطب الدفاع اثر اصابة الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز والتي ستبعدهما حتى نهاية الموسم، واضيف اليهما الكاميروني جويل ماتيب، الذي انتهى موسمه بسبب اصابته في الكاحل في المباراة ضد توتنهام الخميس الماضي، فضلا عن اصابة لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي اعتمد عليه المدرب الالماني يورغن كلوب على غرار لاعب الوسط الاخر القائد جوردان هندرسون، لتعويض الغيابات في مركز قلب الدفاع.

وكان كلوب اعلن منذ أسابيع ان التعاقد مع قطب دفاع سيكون بمثابة دفعة كبيرة بالنسبة لفريقه في ظل تراجع نتائجه وتخليه عن الصدارة حيث يحتل المركز الثالث حاليا بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب مباراة أقل، وحصل المدرب الالماني على مبتغاه في اليوم الاخير من فترة الانتقالات بضم بن ديفيس وكاباك.

واعترف كلوب في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "أنه من الواضح أنه في فترة انتقالات عادية، دون مشاكل، لن ننظر إلى بريستون في حال كان هناك لاعب يحظى باهتمامنا". وفي اللحظات الأخيرة، أعلن ليفربول تعاقده مع كاباك على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، موضحا ان الدولي التركي (20 عاما) "سيلتحق بصفوف الفريق نهاية الأسبوع الحالي"، وبالتالي لن يكون جاهزا لخوض المباراة ضد برايتون الاربعاء والقمة ضد مانشستر سيتي الاحد.

وبدأ كاباك (7 مباريات دولية) مسيرته الكروية مع غلطة سراي وخاض معه على الرغم من صغر سنه 18 مباراة بينها 4 في مسابقة دوري أبطال اوروبا عام 2018، وانضم إلى شتوتغارت الالماني في يناير 2019، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى شالكه الذي يعاني الامرين في البوندسليغا ويحتل المركز الاخير. واعلن ليفربول ايضا عن اعارة لاعب وسطه الدولي الياباني تاكومي مينامينو (26 عاما) الى ساوثمبتون حتى نهاية الموسم.

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