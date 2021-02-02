شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خليجي لـ«جنش» في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمود عداالرحيم«جنش» حارس مرمى الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك عرضا من احد الانية الخليجية للأإنتقال إليه في الموسم المقبل.

علمت «المصري اليوم» أن حارس القلعة البيضاءأرجأ المقاوضات مع مسئوولي النادي الخليجي لنهاية الموسم لسببين أولها رغبته في معرفة رغبة باتشيكو المدير الفني في الإعتمادعليه خلال المرحلة المقبلة ،وثانيها معرفة المقابل المالي الذي سيعرضه مسئوولو الابيض في حالة تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ،ويحق للحارس التوقيع لأي ناد في يناير المقبل