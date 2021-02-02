شكرا لقرائتكم خبر عن اّخرهم مصطفى محمد.. أبرز المحترفين المصريين في الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي جالطة سراي التركي، الحصول على خدمات مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك، في فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم لاعب القلعة البيضاء سابقًا لوصيف الدوري التركي، على سبيل الإعارة لموسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند للشراء بقيمة 4 ملايين دولار في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

وبذلك ينضم مصطفى محمد إلى قائمة طويلة من نجوم الملاعب المصرية الذين شاركوا في الدوري التركي على مدار السنوات الأخيرة.. ويستعرض المصري اليوم أبرز اللاعبين المصريين الذين احترفوا كرة القدم في الدوري التركي.

1- محمد النني

لعب النجم المصري الموسم الماضي 2019/2020، على سبيل الإعارة ضمن صفوف فريق بشكتاش التركي، قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي، وخاض 36 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيهم هدفًا واحدًا، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة.

2- تريزيجيه

انضم محمود حسن تريزيجيه لصفوف فريق قاسم باشا على سبيل الإعارة من أندرلخت البلجيكي، قبل أن تتحول الصفقة إلى انتقال دائم، ولعب 71 مباراة بجميع المسابقات سجل فيهم 25 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

3- أحمد حسن

لعب ضمن صفوف 4 أندية تركية، أولهم فريق كوجالي سبور ولعب له موسمين 1998-2000، ثم انتقل لصفوف دنيزلي سبور والذي لعب ضمن صفوفه لمدة موسم واحد، قبل أن ينضم لصفوف جنشلربرليجي واستمر معه حتي عام 2003.

وكانت تجربته الأنجح مع فريق بشكتاش والذي لعب له من 2003 وحتي 2006، وشارك معه في 84 مباراة، سجل فيهم 23 هدفًا، وصنع 3 أهداف، وحصل معه على لقب بطولة كأس تركيا موسم 2005/2006، وشارك معه في دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين.

4- أيمن عبد العزيز

لعب ضمن صفوف كوجالي سبور لمدة عامين، وشارك في 85 مباراة وسجل 5 أهداف، ثم انتقل لصفوف ملطية سبور واستمر معه حتي 2005 وشارك في 56 مباراة، وانتقل بعد ذلك لصفوف جنشلربرليجي عام 2005 واستمر معه حتي 2007، وخاض 29 مباراة وسجل هدفين، ثم رحل لفريق طرابزون سبور ولعب معه عام واحد وشارك في 32 مباراة وسجل هدفين.

5- عبد الظاهر السقا

انتقل لصفوف دنيزلي سبور عام 1999 من فريق المنصورة واستمر معه حتي عام 2002 وشارك في 66 مباراة، وسجل 4 أهداف، ثم انتقل بعدها لصفوف جنشلربرليجي ولعب له حتي عام 2005، وشارك في 100 مباراة وسجل 6 أهداف، ثم انضم لصفوف كونيا سبور ولعب له عامين وخاض معه 67 مباراة وسجل 4 أهداف، وعاد مرة أخرى لصفوف جنشلربرليجي في عام 2008 ولعب معه لمدة عام واحد.

6- بشير حافظ

لعب حافظ لثلاثة أندية في الدوري التركي، إذ بدأ مع فريق باشاك شهير، الذى لعب معه 4 مباريات فقط، قبل أن يرحل لصفوف فريق قاسم باشا، ولعب معه 29 مباراة وصنع هدفين ويلعب حاليًا مع فريق ملطية سبور، وخاض معه 29 مباراة وقدم 6 تمريرات حاسمة حتى الان.

7- بشير التابعي

لعب التابعي مدافع القلعة البيضاء سابقًا، في صفوف فريق ريزا سبور التركي من 2004 وحتي 2007، ولعب 89 مباراة، سجل خلالهم هدفين، وبعد رحيله عن الزمالك عام 2008 خاض تجربة احترافية مع بورصا سبور واستمر معه لمدة عام.

8- أحمد بلال

انضم مهاجم الأهلي سابقًا لصفوف فريق كونيا سبور التركي عام 2005، وشارك معه في 30 مباراة وسجل 6 أهداف، ثم تمت إعارته لصفوف أنقرة جوجو عام 2006 وشارك في 13 مباراة وسجل 3 أهداف، قبل عودته لنادي كونيا مجددًا ومنه إلي الأهلي للمرة الثانية.

9- إبراهيم سعيد

لعب سعيد ضمن صفوف فريق ريزا سبور التركي عام 2006 وخاض معه 15 مباراة سجل خلالهم هدفًا واحدًا، قبل أن يتم إعارته لصفوف فريق أنقرة جوجو وشارك في 17 مباراة سجل فيهم هدفًا واحدًا.