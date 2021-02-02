شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي أزمة أتشومبونج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت اللجنة المؤقتة برئاسة عماد عبد العزيز ازمة اللاعب الغاني بنيامين أتشومبونح بعدما حصل على 250 ألف دولار من مستحاته المالية المتأخرة التي كانت تقدر بـ1.2 مليون دولار ،وتنازل اللاعب عن الشكوى التي قدمها الى الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأبيض.

ووفقًا لإيراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك فإن النادي وثق الإتفاق الذي تم مع اللاعب بإتحاد الكرة والذي يقضي بحصول اللاعب على مبلغ مالي قدره 250 ألف دولار مقابل التنازل عن شكواه.