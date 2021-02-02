شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب اليد بالأهلى» يلتقي الجزيرة اليوم في دوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الشباب بالأهلى مواليد 2000، اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق الجزيرة، في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار السعي نحو تقديم عروض قوية بالفترة المقبلة.
وشهدت الأيام الماضية مشاركة لاعبي فريق الشباب بتدريبات الفريق الأول خلال فترة توقف المسابقات بسبب مشاركة المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم.
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