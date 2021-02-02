شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب اليد بالأهلى» يلتقي الجزيرة اليوم في دوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الشباب بالأهلى مواليد 2000، اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق الجزيرة، في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار السعي نحو تقديم عروض قوية بالفترة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية مشاركة لاعبي فريق الشباب بتدريبات الفريق الأول خلال فترة توقف المسابقات بسبب مشاركة المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم.