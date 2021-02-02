شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة مبارة «الأهلى» و«الدحيل» على القنوات المفتوحة لـ «بي إن سبورت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الموقع الرسمي لقنوات «بي إن سبورت» عن بث مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية عبر القناة المفتوحة.

وتقام المباراة المرتقبة بين بطل إفريقيا -الأهلي- وبطل الدولة المضيف -الدحيل القطري- الخميس القادم، الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة التعليمية، الريان.

ويلاقي الفائز من المباراة بطل أوروبا فريق بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

وفيما يلي تردد القناة الناقلة، على القمر «نايل سات».

القمر: النايل سات

التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK