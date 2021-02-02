شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة مبارة «الأهلى» و«الدحيل» على القنوات المفتوحة لـ «بي إن سبورت» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الموقع الرسمي لقنوات «بي إن سبورت» عن بث مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية عبر القناة المفتوحة.
وتقام المباراة المرتقبة بين بطل إفريقيا -الأهلي- وبطل الدولة المضيف -الدحيل القطري- الخميس القادم، الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة التعليمية، الريان.
ويلاقي الفائز من المباراة بطل أوروبا فريق بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.
وفيما يلي تردد القناة الناقلة، على القمر «نايل سات».
- القمر: النايل سات
- التردد: 12765 أو 11054
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 4/3
- إشارة ارسال البث DVB-S2
- معدّل تردد الموجة 8PSK
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الوضع في مصر
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اصابات
166,492
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تعافي
130,107
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وفيات
9,360