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إذاعة مبارة «الأهلى» و«الدحيل» على القنوات المفتوحة لـ «بي إن سبورت»

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عمر علاء 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة مبارة «الأهلى» و«الدحيل» على القنوات المفتوحة لـ «بي إن سبورت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الموقع الرسمي لقنوات «بي إن سبورت» عن بث مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية عبر القناة المفتوحة.

وتقام المباراة المرتقبة بين بطل إفريقيا -الأهلي- وبطل الدولة المضيف -الدحيل القطري- الخميس القادم، الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة التعليمية، الريان.

ويلاقي الفائز من المباراة بطل أوروبا فريق بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

وفيما يلي تردد القناة الناقلة، على القمر «نايل سات».

  • القمر: النايل سات
  • التردد: 12765 أو 11054
  • معدل الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معدل تصحيح الخطأ: 4/3
  • إشارة ارسال البث DVB-S2
  • معدّل تردد الموجة 8PSK

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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