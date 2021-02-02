شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يغيب عن مواجهة إسبانيا مع أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رافائيل نادال، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للتنس، أنه سيغيب عن مواجهة إسبانيا الافتتاحية في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين اليوم الثلاثاء أمام أستراليا بسبب الإصابة.

وكتب نادال المصنف الثاني عالميا على "تويتر": "مرحبا بالجميع. اتخذنا قرارا بالتعاون بين فريق إسبانيا وفريقي بعدم اللعب اليوم في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين هنا في ملبورن بسبب معاناتي من إصابة أسفل الظهر".وتابع: "أتمنى أن أكون في حالة أفضل يوم الخميس".