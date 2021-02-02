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ماركا: برشلونة مدين لميسي بـ63.5 مليون يورو

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أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: مدين لميسي بـ63.5 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني،، حجم ديون نادي برشلونة لنجمه الأرجنتيني ليونيل .
كانت صحيفة "الموندو" الإسبانية نشرت تفاصيل عقد ميسي بالكامل الذي وقعه في 2017 مع برشلونة وينتهي الصيف المقبل، ونشرت "الموندو" أن العقد ينص على تقاضي ميسي 555.237.619 يورو بالمتغيرات، لكن البرغوث حصل على 92% من قيمة العقد، والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة مدين بعدم دفع جزء من رواتب اللاعبين، ومن بينهم ميسي.

وأشارت إلى أن برشلونة كان يجب أن يدفع 72 مليون يورو لميسي قبل نهاية يناير الماضى، لكنه لم يدفع سوى 8.5 ملايين يورو فقط، ما يعني أن النادي مدين للبرغوث بـ63.5 مليون يورو من راتبه وحقوق الصور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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