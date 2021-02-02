رجال سلة الأهلي يواجه الطلائع اليوم في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلي يواجه الطلائع اليوم في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض.الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء عندما يواجه فريق طلائع الجيش في إطار منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، ويسعى الآهلي للظهور بشكل مميز بعدما تغلب على المصرية للاتصالات في المباراة الماضية.
وحرص اشرف توفيق المدير الفني على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، بعدما قام بالتركيز على العديد من الجوانب الخططية خلال المران الأخير وتم تخصيص فقرات عديدة للرميات الحرة والرميات الثلاثية من مختلف الزوايا والمواقف في الملعب
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