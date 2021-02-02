شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلي يواجه الطلائع اليوم في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض.الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء عندما يواجه فريق طلائع الجيش في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، ويسعى الآهلي للظهور بشكل مميز بعدما تغلب على المصرية للاتصالات في المباراة الماضية.

وحرص اشرف توفيق المدير الفني على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، بعدما قام بالتركيز على العديد من الجوانب الخططية خلال المران الأخير وتم تخصيص فقرات عديدة للرميات الحرة والرميات الثلاثية من مختلف الزوايا والمواقف في الملعب