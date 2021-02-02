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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدول الدوري الإنجليزي اليوم وغدًا ومواعيد مباريات ليفربول ومان سيتي ويونايتد

يلعب اليوم وغدًا الفرق الثلاث المتصدرة ترتيب الدوري الإنجليزي وهي على الترتيب مان سيتي ومان يونايد بالإضافة إلى ليفربول ويشهد اليوم لعب 4 مباريات أهمها مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون ، كما يتم لعب 5 مباريات غدًا أهمها مباراة مان سيتي ضد بيرنلي وأيضًا مباراة ليفربول ضد برايتون.

ويقع نادي مان سيتي في صدارة قائمة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 44 نقطة، ويحتل فريق مان يونايتد المركز الثاني برصيد 41 نقطة، ثم يأتي فريق ليفربول فى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز ، ويحل فريق ليستر سيتي في المركز الرابع برصيد 39 نقطة ضمن قائمة ترتيب الدوري الانجليزي، ويأتي فريق وست هام فى المركز الخامس من الترتيب برصيد 35 نقطة.

ويأتي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول على رأس قائمة هدافي الدوري الانجليزي بعد 15 هدفًا متقدمًا بثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه على الرغم من أنه فريق ليفربول الذى يلعب له يحتل المركز الثالث فى قائمة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2021.

مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون ||>>> اليوم

مباراة مان سيتي ضد بيرنلي ||>>> غدًا

مباراة ليفربول ضد برايتون ||>>> غدًا

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة شيفيلد وويست بروميتش ||>> الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة ارسنال وولفرهامبتون ||>> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة مان يونايتد وساوثهامبتون ||>> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس ||>> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة مان سيتي ويبرنلي ||>> الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة فولهام وليستر سيتي ||>> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة ليدز وايفرتون ||>> الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة وست هام واستون فيلا ||>> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة ليفربول وبرايتون ||>> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت القاهرة.

- صورة أرشيفية