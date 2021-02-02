شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا وموعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب اليوم وغدًا ضمن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز جميع الفرق التي تتصدر ترتيب الدوري المصري حتى المركز الحادي عشر باستثناء النادي الأهلي الذي يلعب في بطولة العالم للأندية، ويلعب اليوم نادي الزمالك ضد غزل المحلة ويتصدر نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة ويحل بعده الأهلي ثانيًا برصيد 21 نقطة.

ويلعب نادي الجونة ضد الإنتاج الحربي اليوم أيضًا والذى يأتي في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري، كما يلعب النادي المصري ضد البنك الأهلي اليوم، ويحتل المصري رابع ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحتل نادي بيراميدز المركز الخامس في الترتيب ويلعب بيراميدز ضد إنبي الأربعاء. ويحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز السادس بينما يتحل نادي إنبي المركز السابع، ويأتي نادي مصر المقاصة في المركز الثامن من قوائم ترتيب الدوري المصري، ويلعب الاتحاد السكندري ضد المقاصة الأربعاء، ويلعب سموحة ضد الإسماعيلي الأربعاء أيضًا، ويحتل سموحة المركز التاسع ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويلعب طلائع الجيش ضد المقاولون غدًا ويحتل الفريقان المركزين العاشر والحادي عشر على الترتيب.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة الجونة والإنتاج الحربي ||>> الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة سيراميكا كليوباترا ونادي أسوان ||>> الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة الزمالك وغزل المحلة ||>> الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الثلاثاء 2/2/2021 مباراة المصري والبنك الأهلي ||>> الساعة 7.30 مساءً بتوقيت مصر

الأربعاء 3/2/2021 مباراة الاتحاد السكندري والمقاصة ||>> الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة الاسماعيلي وسموحة ||>> الساعة 7.30 مساءً بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة بيراميدز وانبي ||>> الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة المقاولون وطلائع الجيش ||>> الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة كما تنقل كل مباريات الدوري المصري باعتبارها صاحبة حق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.

مباراة الزمالك ومصر المقاصة علي استاد بتروسبورت في الدورى الممتاز - صورة أرشيفية