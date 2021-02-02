شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الرابع شرط عقد توخيل مع تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن شروط تمديد عقد الـ18 التي أبرمها نادي تشيلسي الإنجليزي مع مدربه الجديد الألماني توماس توخيل ومن بينها حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسمين المقبلين، وكان توخيل عبر قبل الفوز على بيرنلي مؤخراً عن شعوره بعدم الرضا بسبب توقيعه عقداً لـ18 شهراً فقط وقال:«في البداية شعرت بالقلق وقلت لنفسي لماذا 18 شهرا ؟ لكن بعدها قلت وما الفرق ؟ حتى لو منحوني 4 سنوات سيطردوني في أي لحظة إذا فشلت».

وتشير شروط العقد لرغبة المالك أبراموفيتش في تقليل العبء المالي لطرد مدربيه على ميزانية النادي بعد إنفاقه أكثر من 110 ملايين استرليني تعويضات.

وكشفت صحيفة «تيلجراف» البريطانية عن شجار كبير بين أيقونة تشيلسي فرانك لامبارد وزميله السابق الحارس المخضرم بيتر تشيك قبل إقالته وتعيين توخيل خلفاً له.

وذكر التقرير أن تشيك ظل مخلصاً للمديرة التنفيذية مارينا جرانفوسكايا فيما يخص المشورة الفنية والأداء كما كشف التقرير عن عدم تحدث لامبارد ومالك النادي أبراموفيتش إطلاقاً قبل طرده، والخلاف بين لامبارد ومارينا تفجر عندما أراد لامبارد تغيير الحرس القديم في الفريق وإعادة بنائه من جديد وكان يتطلع للتخلص من المدافع الألماني أنتونيو روديجر والأسباني ماركوس ألونسو والإيطالي جورجينيو في الصيف لكن مارينا رفضت.

وأراد لامبارد شراء حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك ليكون بديلاً عن الأسباني كيبا ورفضت مارينا مفضلة الإبقاء على صفقة النادي القياسية (72 مليون استرليني )، ورضخت مارينا لمطالب لامبارد في الصيف بشراء لاعبين من بينهم أهداف المدرب حكيم زياش وتيمو فيرنر وبن شيلويل لكن وصل الخلاف بين المديرة التنفيذية التي تمثل المالك ولامبارد الى نقطة اللاعودة بعد إصراره على شراء ديكلان رايس من ويستهام مقابل مبلغ كبير.

وطالب جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، لامبارد بالابتعاد عن العاطفة في موضوع طرده واستئناف مسيرته التدريبية في مكان آخر وقال:«عليه أن يكون عملياً، قبل 8 أو 9 سنوات اختار أندريه فياش بواش مدرب تشيلسي حينها تشكيلة لمواجهة نابولي بدون لامبارد وايسيان ولاعب مخضرم آخر وأتذكر أن لامبارد كان ضمن المخضرمين الذين اتصلوا بوسائل الإعلام للحث على طرد بواش، لامبارد كان فرداً في الفريق القاسي على مدربيه، لذا يجب ألا يشعر بالصدمة من طرده السريع».

من جهة أخرى، بعث المالك أبراموفيتش صبيحة الاثنين برسالة لكل لاعب في فريق تشيلسي يعبر فيها عن صدمته من التعليقات العنصرية بحق مدافع الفريق رييس جيمس ووعد في الرسالة بتخصيص مبلغ أكبر لدعم جهود مكافحة العنصرية في النادي، وهذه هي أول مرة يتواصل أبراموفيتش مع لاعبيه بشكل شخصي وكتب فيها:«أشعر بالصدمة من التنمر العنصري بحق رييس على مواقع التواصل الاجتماعي، العنصرية لا مكان لها في نادينا أو في مجتمعنا والنادي ملتزم بمكافحتها ومكافحة كل أشكال التمييز».