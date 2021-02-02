هرتا برلين يؤكد تعاقده مع خضيرة ورادونيتش



أكد هرتا برلين صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الألماني لكرة القدم الاثنين تعاقده مع لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي الدولي سامي خضيرة المتوج مع المانشافت بلقب كأس العالم عام 2014، ومهاجم مرسيليا الفرنسي الدولي الصربي نيمانيا رادونيتش.

وتطرقت وسائل الإعلام الألمانية الأحد إلى عودة خضيرة (33 عاماً) إلى الدوري الألماني من بوابة هرتا برلين في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع يوفنتوس، حيث خرج من خطط مدربه الجديد أندريا بيرلو.

ونتيجة الإصابات المتكررة، خاض خضيرة 10 مباريات في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019 ثم 12 الموسم الماضي، فيما غاب عن تشكيلة الفريق بالكامل منذ بداية الموسم الحالي.

وقال خضيرة الذي لم يلعب في أي مباراة في الدوري الإيطالي منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 «أشعر أنني بحالة جيدة بدنياً وأود أن أقدم للفريق الخبرة التي اكتسبتها على مدار السنوات القليلة الماضية».

وبدأ خضيرة مسيرته الكروية مع شتوتغارت (2006-2010) وتوج معه بلقب الدوري في موسمه الأول معه (2006-2007) قبل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني (2010-2015) حيث توج معه بلقب الدوري (2011-2012) والكأس المحلية (2010-2011 و2013-2014) والكأس السوبر المحلية (2012) والأوروبية (2014) ومونديال الأندية (2014) ودوري أبطال أوروبا (2013-2014)، ومنه إلى يوفنتوس منذ صيف 2015 وتوج معه بلقب الدوري 5 مواسم متتالية (من 2016 إلى 2020) وكأس إيطاليا 3 مرات (2016 و2017 و2018) والكأس السوبر المحلية (2018).

في المقابل، تعاقد هرتا برلين مع رادونيتش (24 عاماً) على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

ويعاني هرتا برلين في الدوري حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف أمام أرمينيا بيلفيلد صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في البوندسليجا.