شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد لرمضان صبحى: مبروك عليك الفلوس ومبروك على الأهلى البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شادى محمد قائد النادى الأهلى السابق، رسالة قوية إلى رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، والذى رحل عن القلعة الحمراء فى بداية الموسم الجارى، وقال شادى محمد فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": قالوا إن الأهلى هو من رفع الأسعار بعد صفقة صلاح محسن، رغم أنها صفقة وحيدة ولم تتكرر، هذا ليس منطق.

واصل: إذا كنتم تقتدوا بالأهلى فى الأسعار لماذا لم تقتدوا بالبطولات، وهناك أندية نشأت فقط لتهاجم الأهلي وتحاربه، ولكن مصيرهم لن يتحمل جماهيرية النادى ولن يتحملوا المنافسة، وستعود إلى الخلف بسرعة الصاروخ، وأقول لرمضان مبروك عليك الفلوس ومبروك علينا البطولات.

أضاف: لو عرض عليا حتى 200 مليون لن أقبل بالرحيل عن النادى، كيف أمشى فى الشارع وأواجه الجماهير وأخجل منهم، وشادى محمد لا يقارن بلاعب لعب سنتين ومشى، وانا كنت باخد الدورى العام وأفريقيا وألعب كل المباريات، وأعلم خير الأهلى جيداً، وانا ماشى من النادى رحلت مجبر وكان نفسي أكمل ولو من غير فلوس.

واختتم: الفلوس عملتلك ايه هتحطهم فى البنك وهتعمل بيهم إيه بعد كدة، انت كنت هتبقى قاعدة لكل واحد يعمل زيك، امشي لكن بالشكل اللي يليق بيك، لعبت 12 سنة فى الأهلى عاشرت أجيال فى النادى لكن عمر ما والدى عمل مداخلة يتحدث عنى، هل والد كرستيانو بيعمل مداخله يتحدث عنه، والدي في البيت مش مع كل مباراة يعمل مداخلة يبررلى خطأ.