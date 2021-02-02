شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتعيين خالد كامل رئيسا للجنة المسابقات باتحاد الكرة خلفا لمازن مرزوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني بإتحاد الكرة، دائرة المرشحين لرئاسة لجنة مسابقات الدورى الممتاز بالجبلاية خلفا لمازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الذى تقدم باستقالته.

وكشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أن هناك اتجاها لتعيين خالد كامل خلفا لمازن مرزوق، خاصة وأن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الاسبق سيخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وبالتالي لا يمكن تعيينه رئيسا للجنة.

وتابع مسئولو اللجنة الثلاثية أنه تم فتح هذا الملف بعد التمديد للجنة حتى يوليو المقبل، وأن الفترة الماضية شهدت الاكتفاء بإشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية على المسابقات نظرا لأن مدة اللجنة الثلاثية كانت تنتهي في يناير الماضي لكن بعد مد فترة اللجنة الثلاثية إلى نهاية يوليو المقبل أصبح الاتجاه الأقرب تعيين رئيس مستقل للجنة المسابقات.

من ناحية أخرى، طالبت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لدى الجبلاية والمقدرة بـ24 مليون جنيه، بواقع 4 ملايين على القلعة الحمراء و20 مليونا على القلعة البيضاء، قبل الانتقالات الصيفية المقبلة حيث لن يتم السماح لأيهما بالقيد إلا بعد تسوية المستحقات المتأخرة.

وسمح اتحاد الكرة لناديى الأهلى والزمالك بقيد صفقاتهما الشتوية فى يناير المنصرم دون سداد المستحقات المتأخرة، على أن يتم السداد قبل الصيف المقبل لقيد الصفقات الصيفية.

كما صرف اتحاد الكرة مبلغ 15 مليون جنيه لدعم أندية القسمين الثانى والثالث خلال الفترة الماضية، بعدما طالبت الأندية من الجبلاية مساعدتها لتخطى الأزمة المالية الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة خطابات لأندية القسمين الثالث والرابع تفيد بموافقة اللجنة على السماح لهذه الأندية بتدعيم صفوفها وقيد لاعبين هواة فقط فى قوائمها حتى 4 فبراير المقبل، لاسيما أن فترة القيد الشتوى انتهت الأحد الماضى.

وتضمنت الخطابات المُرسلة لهذه الأندية بأحقيتها فى ضم لاعبين هواة فقط حتى 4 فبراير المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لأندية الصالات والكرة النسائية.