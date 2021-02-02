شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 13 مباراة جمعت الإنتاج الحربى والجونة قبل مواجهة ستاد خالد بشارة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الجونة نظيره الإنتاج الحربى في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج من المصرى البورسعيدى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب الجونة والانتاج الحربى فى جدول الدوري

ويحتل الجونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 22 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

*تاريخ مواجهات الجونة والانتاج الحربى

تاريخيا مواجهة اليوم هى الرابعة عشر فى تاريخ مواجهات الفريقين، والثانية عشرة فى مسابقة الدورى، حقق الجونة 4 انتصارات جميعها فى الدورى، مقابل 5 انتصارات للإنتاج الحربى، منها فوز في كأس مصر، وتعادلين كلاهما بنتيجة 2/2 منهما تعادل في كأس مصر، وتعادلين سلبين في مواجهات الفريقين

تفوق الجونة هجوميا بتسجيل 12 هدفا، منها 10 أهداف في الدوري، مقابل 11 للإنتاج، منهم 6 أهداف في مسابقة كأس مصر.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الحادية عشرة للدوري على ستاد خالد بشارة فى 30 ديسمبر 2019 .

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ، سجل للإنتاج عبد الرحمن أسامة وغنام محمد وسجل للجونة أحمد ياسر ريان فى اللقاء الذى أقيم 20 سبتمبر 2020 بالجولة 28 للمسابقة.

*شحاته يبحث عن استعادة الانتصارات وصدقى يفتش عن الفوز الاول

وطالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبهم لتحقيق الفوز والعودة لسلسلة الانتصارات مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس بينما يسعى حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لتحقيق فوزه الأول مع الفريق عقب سلسلة النتائج السيئة منذ بداية المسابقة والتي دفعت مجلس إدارة الإنتاج لتجميد مستحقات اللاعبين.

*التشكيل المتوقع للجونة أمام الانتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الإنتاج الحربى مكونا من: "إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".

*التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الجونة

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الجونة مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".