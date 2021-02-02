شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. شيكابالا يُصيب هانى سعيد بقطع 4 أوتار بالقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبًا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضًا فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس.

ونستعرض كواليس الخناقة شيكابالا مع هانى سعيد، والتى أدت لإصابة الأخير بقطع فى أربع أوتار بالقدم، ولم تكن الإصابة فى أرض الملعب إنما داخل غرفة خلع ملابس الفريق، بعدما اشتدت الأزمة بين الثنائى، رغم أن هانى سعيد استجاب لطلب الجهاز الفنى بالذهاب لشيكابالا للتصالح معه بعد أن هم الأخير بمغادرة الملعب عقب المشادة التى وقعت بينهما.

اصطحب حينها إسماعيل يوسف هانى سعيد، وذهب به إلى غرفة خلع الملابس لإنهاء الأزمة مع شيكابال، وكانت المفاجأة أن الفهد الأسمر لم يتقبل اعتذار زميله بل واحتد عليه أمام المدرب العام، ما جعل هانى سعيد يشتاط غضبا ويدخل فى حالة عصبية، ليدفع كل ما أمامه بقوة مصطدما ببعض الأشياء الصلبة، ما زاد من إصابته سوءا، ما اضطر طبيب الفريق أيمن فريد لاصطحابه للمستشفى لمنحه العلاج اللازم.