شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب الأهلى فى إيقاف أسامة جلال مدافع بيراميدز الجديد 6 شهور ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت تصريحات الإعلامى أحمد شوبير بشأن توقيع أسامة جلال مدافع انبى السابق والمنتقل حديثا لصفوف بيراميدز على عقود انتقال للنادى الأهلى لمدة 3 سنوات، فى حالة من الجدل حيث أنه فى هذه الحالة سيكون اللاعب مهددا بالايقاف لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور فى حالة ثبوت توقيعه لناديين.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه فى حالة تقديم النادى الأهلى شكوى ضد اللاعب ونسخة من العقد الموقع من جانب اللاعب مع القلعة الحمراء، سيتم فتح التحقيق فى الواقعة وايقاف اللاعب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور، كما سيكون الأهلى نفسه تحت طائلة العقوبات بداعى التفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه بعقد رسمى مع انبى.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير أن أسامة جلال مدافع إنبى المنضم مؤخراً إلى بيراميدز، كان قد وقع للأهلى لمدة 3 سنوات فى وقت سابق بعدما تجددت معه المفاوضات أكثر من مرة، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: أسامة جلال هو أكثر لاعب فاوضه الأهلى بدل المرة 3 مرات واللاعب وقع 3 سنوات مع النادي، لكن حظه أن بدر بانون تألق مع الأهلى، وكذلك عودة سعد سمير، جعلت الأهلى يصرف نظر عن الصفقة.

وأضاف: دخل الزمالك فى الصفقة واللاعب أكد أنه ليس لديه أزمة، خاصة أنه لم يكن يشارك كثيراً فى إنبى، لكن كان هناك أزمة مادية فى الزمالك، ودخل بيراميدز فى الصفقة لأنه كان يرى أنه لديه أزمة دفاعية وتم الأمر.

واصطف لاعبو فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على الجانبين لإنشاء ممر للترحيب بأسامة جلال مدافع الفريق الجديد، الذى يشارك لأول مرة فى تدريبات بيراميدز، بعد أن تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم خط دفاع الفريق السماوى، وشارك المدافع الشاب لأول مرة فى تدريبات فريق بيراميدز صباح أمس، الاثنين، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد إتمام انتقاله بالأمس لصفوف النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنبي الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة 11 من الدوري الممتاز.

وأنهى بيراميدز صفقة انتقال أسامة جلال قائد المنتخب الوطني الأولمبى الذى يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل فى اليابان، ليصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز بداية من انتقالات الشتاء.

وشارك أسامة جلال في التدريب الأول للفريق بعد قيده محليا وأفريقيا، وسط حفاوة بالغة من لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري.