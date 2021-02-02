شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الألعاب الإلكترونية يوافق على إنشاء مركز إعداد للفرق والمنتخبات فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية عن تأسيس مركز لإعداد الفرق والمنتخبات بنادى النادى "مدينة 6 أكتوبر"، فى إطار الاستعدادات التى يقوم بها الإتحاد لتنظيم بطولات العام 2021، مثل بطولات دورى مراكز الشباب والمحافظات والأندية والبطولات المفتوحة.

وقال شريف عبد الباقى، رئيس الاتحاد، إن المركز سيتم إعداده لاستقبال نهائيات المسابقات والبطولات المحلية وتوفير الأجهزة والنسخ الأصلية للألعاب، خاصة وأن هناك تعاونا كبيرا مع إدارة النادى وآخرها استقباله لبطولات انتصارات أكتوبر المجيدة نهاية العام الماضى.

وأضاف أن اختيار نادى النادى كواجهة مضيئة للاستثمار الرياضى للدولة والذى يعتبر بمثابة نموذج للمنشآت والخدمات الراقية التى لا تقل عن الأندية العريقة والتاريخية التى وصل أسعار عضويتها إلى مئات الآف من الجنيهات، وهو مشروع يكشف فكر الدولة بشأن الارتقاء بالخدمات وتقديمها بأعلى كفاءة.