شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة ملعب و مستواه عادى ..مشاهد من علاقة جنش و أبو جبل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "علاقة ملعب ..ومستواه عادى " كلمات قالها محمود عب الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ، كشفت مدى توتر العلاقة بينه وبين محمد أبو جبل ، حارس الفريق الأول ، وعن مدى حزن جنش لعدم المشاركة في المباريات بصفة أساسية .

ظهر جنش في أحد البرامج ، وكشف أنه لاعلاقة تربطه مع محمد أبو جبل حارس الزمالك إلا الملعب فقط ، لانه لا يميل للخروج من المنزل ، وعن العلاقة بينه وبين محمد أبو جبل، خلال الفترة الماضية، قائلا: "علاقتى مع أبو جبل فى الملعب فقط؛ لأنى لا أميل للخروج من المنزل" .

كما أن كلماته عن أداء أبو جبل ومستواه في الفترة الحالية بأنه أمر طبيعى لأنه لاعب في الزمالك ، ولكن الأهم أن يحافظ على مستواه ، وهو ما يشير الى أن أبو جبل لم يقدم جديد أو يبذل جهد بل أن تواجده في الزمالك هو ما حدد شكل اداؤه ، حيث قال عن تالق أبو جبل :" عادى وطبيعى لأنك بتلعب في نادى الزمالك ، واهم حاجة تفضل على نفس المستوى ".

ليس هذا فقط ، بل أن تصريحه بأن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى هو أفضل حارس في مصر ، في الوقت الحالي ، أمر فجر بركان الغضب أيضا خاصة وأن جمهور الناديين لم يعتاد مدح أحدهما للاخر ، بل أنه من الطبيعى أن يختار جنش حارس من الزمالك وليس من الفريق المنافس ، حيث قال جنش بسؤاله عن أفضل حارس في مصر :" محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى أفضل حارس مرمى فى مصر حاليا " .