شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: اللوائح تمنحنا 5 تغييرات فى مباريات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن اللوائح المنظمة لكأس العالم للأندية تمنح الفريق الحق في إجراء خمس تغييرات خلال منافسات البطولة ، أضاف :نواصل العمل بشكل جاد وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين استعدادا لمواجهة الدحيل المقبلة.

وأوضح أن معدل التركيز يرتفع بشدة مع الاقتراب من موعد المباراة ويبقي الجميع علي أتم الاستعداد لخوض مباراة الدحيل بقوة من أجل تحقيق اهدافنا خلالها.

من ناحية أخرى ، حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الخط الخلفي بالفريق الأحمر من خطورة هجوم الدحيل القطري وامتلاكه لاعبين أصحاب سرعات عالية وقدرات تهديفية مميزة، خاصة الثلاثي البرازيلي دودو وأولونجا والمعز علي، باعتبارهم مثلث الرعب في صفوف الفريق القطري، وطالب لاعبيه بعدم السرحان والتركيز طوال المباراة.

وطالب موسيماني مدافعي الأهلي ولاعبي الوسط بضرورة تضييق المساحات وعدم ترك الحرية للاعبي الدحيل في التحرك وتهديد مرمى محمد الشناوي في موقعة الخمس، مع مطالبة لاعبي الوسط بالنزول إلى أسفل لمساعدة رباعي الدفاع الأحمر، في تضييق الخناق أمام مهاجمي الدحيل والغلق على مفاتيح لعبه.