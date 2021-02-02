شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية لاتحاد اليد يكشف تهنئة رئيس الأولمبية بتنظيم مصر للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود العدل رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة اليد، عن كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر بعد نجاح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى استضافتها مصر في يناير الماضي وانتهت بفوز منتخب الدنمارك باللقب، وقال العدل عبر برنامج "بى أون تايم": أى فرد داخل الفقاعة كان يخضع لمسحة كورونا كل 24 ساعة وأي فرد كان يشعر بأي أعراض كان يتم عزله حرصاً على سلامة الجميع، مصر قدمت صورة رائعة للعالم كله، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي قال "مصر عزفت أحسن سيموفونيات العالم في هذه البطولة"، ورئيس اللجنة الأولومبية هنأ حسن مصطفى وجميع المسئولين على هذه البطولة، وأخبره أن هذا سشيجع الاتحادات الدولية على إقامة البطولات في مصر وأكد أنه سيستفيد من التجربة المصرية في تنظيم البطولات

أضاف: استضافنا 32 دولة على أرض مصر ووفرنا فنادق وملاعب مباريات وتدريب، كانت مسئولية كبيرة ومصر استطاعت أن تخوض التحدي وتضرب مثال عظيم في الوقت الذى يخشى فيه العالم ن جائحة كورونا.

واصل: مباراة الدنمارك كانت من أفضل المباريات من حيث المستوى والاحترام والنتيجة وكان تأثيرها على الشعب المصري قوي جداً لأنه لم يحدث في نهائي كأس العالم ما حدث خلال هذه المباراة التى انتهت برميات ترجيحية، وهذا لم يحدث في مباراة نهائية ولكنه حدث في مباراة مصر.

واختتم: في اليوم التالي لمباراة قمنا بعمل حفل عشاء ضخم للاعبين وكان موجود نائب رئيس الاتحاد الأفريقي وحسين لبيب مدير البطولة، والاتحاد يعمل على وضع برنامج قوي لأولمبياد طوكيو ولن نتنازل عن ميدالية.