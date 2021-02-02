شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك امام غزل المحلة فى الجولة الـ 11 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل نادي الزمالك مواجهة هامة اليوم على استاد غزل المحلة ، في تمام الخامسة مساء اليوم، عندما يحل ضيفا علي فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي

ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك عن مواجهة المحلة بسبب الإصابة حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر بينما يعاني المثلوثي من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.

من ناحية أخرى كشف محمود جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، أن محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى أفضل حارس مرمى فى مصر حاليا، وأن العلاقة بينه وبين محمد أبو جبل، خلال الفترة الماضية، قائلا: "علاقتى مع أبو جبل فى الملعب فقط؛ لأنى لا أميل للخروج من المنزل".

وأضاف محمود جنش، خلال تصريحات تليفزيونية: أنه لا يرغب فى الرحيل عن الزمالك رغم العروض التى جاءت إلى مسئولى الفريق خلال الفترة الماضية ومن أحد أندية الدوري الممتاز، وسوف يكون المقابل المادى أعلى بكثير.

وأشار محمود جنش إلى أنه كان يرغب فى استمرار اللعب فقط وليس المشاجرة مع محمد مجدى "قفشة"، صانع ألعاب فريق الأهلي، أثناء احتفاله بإحراز هدف الفوز للفريق الأحمر، فى مباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لافتا إلى أنه حزين على خسارة البطولة، وأنه كان يتمنى حصدها.

وعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق؛ بسبب مقدم تعاقده الذى كان يستحق السداد بشكل رسمى، الأحد، وفقا لبنود التعاقد.