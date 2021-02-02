شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يستفسر عن موقف ثنائي الأهلي المُصاب في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق؛ من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، قبل مواجهة الدحيل بعد غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وأكد طبيب الفريق خلال جلسته مع عبد الحفيظ على تحسن حالة «محمد هاني وحسين الشحات» بعد مشاركتهما أمس في تدريبات الكرة، مؤكدًا أن حالة الثنائي جيدة بعد تنفيذ برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن هاني شارك أمس في الجزء الأول من تدريبات الكرة قبل أن يخضع لبعض الاختبارات الطبية على هامش المران؛ للتأكد تماما من سلامة العضلة الخلفية قبل أن يستكمل اللاعب تدريبات الكرة بقوة مع زملائه في الوحدات التدريبية المتنوعة التي حصل عليها الفريق في مران الأمس؛ استعدادا لمواجهة الدحيل.

على جانب آخر، يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسات منفردة مع لاعبي الأهلي خاصة اللاعبين الصغار وقليلي الخبرة في اللعب بالبطولات الدولية، من أجل تحفيزهم واستنفار طاقاتهم قبل مباراتهم ضد الدحيل القطري، وكذلك لرفع الضغوط عن كاهلهم في ظل صعوبة المباريات المقبلة.

كما منح موسيماني الضوء الأخضر لمحمد الشناوي قائد الأهلي واللاعبين الكبار في الفريق مثل أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان بعقد جلسات تحفيزية مع باقي اللاعبين ، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بتقديم كل ما لديهم خلال المشاركة في الحدث العالمي الذي لا يتكرر كثيرا، والذي سيظل عالق في ذكرى اللاعبين وجماهير الأهلي، والتأكيد على أنهم قادرون على صناعة تاريخ جديد يسجل بأسمائهم في سجلات القلعة الحمراء.