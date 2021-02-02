شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتحدث عن الفخر بسبب العمل فى نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن سعادته الكبيرة بالعمل داخل النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، مضيفا "أشعر براحة شديدة فى التعامل مع رئيس الأهلى الذى يدعم الجهاز الفنى بقوة ويساند الفريق بشكل أكثر من ممتاز، كما أنه يعمل جاهدا على حل أى مشكلة تعترض الفريق وهو أمر يزيد من دوافعنا دائما لتحقيق الانتصارات".

وأوضح: الخطيب لا يتدخل على الإطلاق فى الأمور الفنية ويتعاون معنا بشكل احترافى وبأقصى درجة لتلبية احتياجات الفريق وتقديم كل سبل الدعم له من أجل استكمال مسيرة البطولات،: فخور بالعمل مع أسطورة الكرة الأفريقية وتواجده معنا أكبر داعم لنا فى رحلة زيادة حصيلة نادى القرن من البطولات على كل المستويات.

على جانب آخر، يعقد بيتسو موسيمانى جلسات منفردة مع لاعبى الأهلى خاصة اللاعبين الصغار وقليلى الخبرة فى اللعب بالبطولات الدولية، من أجل تحفيزهم واستنفار طاقاتهم قبل مباراتهم ضد الدحيل القطري، وكذلك لرفع الضغوط عن كاهلهم فى ظل صعوبة المباريات المقبلة.

كما منح موسيمانى الضوء الأخضر لمحمد الشناوى قائد الأهلى واللاعبين الكبار فى الفريق مثل أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان بعقد جلسات تحفيزية مع باقى اللاعبين ، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بتقديم كل ما لديهم خلال المشاركة فى الحدث العالمى الذى لا يتكرر كثيرا، والذى سيظل عالق فى ذكرى اللاعبين وجماهير الأهلي، والتأكيد أنهم قادرون على صناعة تاريخ جديد يسجل بأسمائهم فى سجلات القلعة الحمراء.